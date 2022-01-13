Москва, , 16:55 — REGNUM Группировка коллективных миротворческих сил ОДКБ полностью покинет Казахстан не позднее 20 января, заявил 13 января министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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Он доложил президенту России Владимиру Путину, что, согласно плану, подразделения миротворцев будут выведены из Казахстана до 19 января включительно.

«Завтра выводим 14-ю бортами все силы наших коллег из Армении, Таджикистана, Белоруссии, киргизские коллеги выходят с учетом того, что они рядом, своим ходом, далее в течение пяти дней будет осуществляться вывод по мере передачи объектов оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа», — рассказал Шойгу.

При этом он сообщил, что для оперативной переброски миротворцев в Казахстан был организован воздушный мост.

«Задействовано было более 80 воздушных судов военно-транспортной авиации, так как надо было перебросить миротворческие силы всех стран — членов ОДКБ: это и Белоруссия, и Армения, и Киргизия, и Таджикистан, и, безусловно, контингент российских войск вместе с техникой», — сказал Шойгу.

На сегодняшний день, отметил глава Минобороны РФ, миротворцы ОДКБ в Казахстане охраняют 14 особо важных объектов, «которые отвечают за жизнедеятельность государства… а также представляют серьезную угрозу в случае захвата террористами».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января первые четыре военно-транспортных самолёта Ил-76 с российскими десантниками вылетели из Алма-Аты в Ивановскую область.

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