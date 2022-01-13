Москва, , 16:55 — REGNUM Госдума может так и не принять закон о введении медицинских сертификатов в России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Наиболее вероятная судьба правительственного законопроекта — не быть принятым во втором чтении никогда, к этому склоняются многочисленные источники, так считают и депутаты Госдумы, такого развития событий не исключают и в аппарате нижней палаты парламента.

Прежде всего, правительство, возможно, само не верило в то, что закон будет принят: инициатива не была обозначена в перечне приоритетных для правительства. Приоритетность означает для Госдумы первоочередное рассмотрение.

Обращает на себя внимание еще и тот факт, что до сих пор правительство не представило в Госдуму не только поправки ко второму чтению, но и проекты постановления, которые требуются в рамках реализации новых положений.

Кроме того, еще при внесении законопроекта эксперты, парламентарии, общественность обращали внимание на то, что закон попросту не нужен, так как всеми необходимыми полномочиями по ограничениям на фоне пандемии коронавируса обладают губернаторы и главные санитарные врачи регионов. Нельзя также сбрасывать со счетов, что Россия — страна большая и ситуация даже внутри одного региона различается в том числе по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Свою особую роль сыграло резкое неприятие законопроекта и узаконивание QR-кодов, сравнение с фашизмом и опасность сегрегации населения.

В Госдуме все же соглашаются с тем, что законопроекты о введении медсертификатов в общественных местах и на транспорте сыграли свою роль в ускорении вакцинации от коронавируса, эксперты подсчитали, что испуг спас сотни тысячи жизней.

Законопроект о введении QR-кодов Госдума в первом чтении приняла в декабре 2021 года, второе чтение ожидалось в середине января.

В понедельник, 17 января, Совет Думы определит повестку нижней палаты парламента на неделю. Ожидается, что законопроекта о QR-кодах в графике не будет.

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