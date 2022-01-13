Москва, 13 января, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Мировая экономика вошла в 2022 год с неустраненной и вызывающей все большее беспокойство проблемой дисбаланса между развитыми и развивающимися государствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о том, что миру пора приготовиться к серьезным экономическим потрясениям.

Preiss MSC Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

«Процесс перекладывания долга с балансов компаний на баланс государства, то есть общества, в мире подходит к концу. Ожидаемая череда банкротств компаний не состоялась, почти все «жирные коты» спасены. Но проблема дисбаланса мировой экономики никуда не делась. А главное, все обеспокоены проблемой нарастающего разрыва между развитыми и развивающимися экономиками, — сказал Ордов. — Для простоты складывающуюся картину можно описать следующим образом: одни для получения денег должны работать, а у других установлен уже раскаленный до предела печатающий денежный станок. Но приготовиться надо именно развивающимся странам, так как их «работа» перестанет приносить им достаточные доходы, так как «нарушились цепочки поставок» и кредиты теперь станут дороже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, какой сигнал подает МВФ странам-банкротам.