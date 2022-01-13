Москва, 13 января, 2022, 16:57 — ИА Регнум. К 2030 году Россия может получать доход от продажи водорода в размере 40 млрд долларов США. Об этом 13 января заявил представитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

По его оценке, глобальный энергопереход может привести к тому, что в России появится до десяти новых отраслей. В числе таких представитель главы государства назвал производство водорода в качестве нового источника энергии.

«У России есть фантастическое преимущество. Я считаю, что к 2030 году Россия может выйти на объём продаж от 6 до 10 млн тонн водорода на мировом рынке. Это до $40 млрд», — сказал Чубайс.