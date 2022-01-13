Архангельск, , 16:54 — REGNUM В Архангельской области первый этап ковид-вакцинации прошли 509 640 жителей, полный комплекс завершили 486 982 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве региона.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

«В скором времени мы прогнозируем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и связываем это с штаммом «Омикрон», — сказал глава ведомства Александр Герштанский. — В то же время специалисты говорят о том, что вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» проявляют вируснейтрализующую активность против нового штамма. Сейчас необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы максимально обезопасить жителей области от новой волны COVID-19».

На сегодняшний день в регионе есть достаточные запасы вакцины — более 183 тысяч доз.

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Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения штаммом «Омикрон» выявили в Вологодской и Мурманской областях.