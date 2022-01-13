Берлин, , 19:34 — REGNUM Крупнейший дисконтный магазин Германии хочет в будущем продавать молоко высокого уровня. Об этом сообщает 13 января немецкое агентство DW

Молоко Admkrai.krasnodar.ru

Протесты фермеров и покупателей последних нескольких лет, похоже, возымели действие: с 2024 года Aldi Group, North and South перестанет закупать молоко в традиционных животноводческих хозяйствах или за границей. Вместо этого Aldi планирует поддерживать качество своего молока на уровнях 3 и 4. Отмечается, что к 2030 году на прилавках дискаунтера будет находиться только такое молоко.

Уровень животноводства 3 и 4 гарантирует, в частности, что у коров будет больше места, свежего воздуха или даже прогулок на свежем воздухе, а также корма, не содержащие ГМО. Органические продукты автоматически классифицируются как уровень 4.

Минувшим летом Aldi также пообещала своим клиентам, что постепенно изменит мясной ассортимент и больше не будет предлагать продукцию самого низкого уровня. По словам менеджера компании, события последних лет показали, что среди клиентов постоянно растет спрос на «более благоприятные для животных формы содержания».

Edeka Group также недавно объявила, что в текущем году она переведет весь свой ассортимент питьевого молока на уровень 2 или выше.

Изменение мясного ассортимента вызвало в свое время критику, в том числе из-за длительных переходных периодов до 2025 года. То же самое можно ожидать и с молоком. Преобразование сетей супермаркетов также не должно автоматически обеспечивать более высокие доходы молочным фермерам.

Представители фермеров опасаются, что им придется нести расходы по переоборудованию своих коровников. Кроме того, «молочные деньги», которые они получают от молокозавода, основаны на смешанном расчете за свежее молоко и молоко, предназначенное для переработки, например, для производства сыра. Однако такие продукты исключены из анонса Aldi.