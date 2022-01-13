Москва, , 16:52 — REGNUM Прогнозируя глобальные экономические потрясения, МВФ намекнул странам-банкротам на необходимость вставать в очередь за получением международной помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующие предостережения директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

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«Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева «вангует» приход тяжелых экономических времен в мире. Но выступления чиновника от экономики подобного уровня не должно походить на кроссворд, где ты пытаешься подобрать подходящее слово по вертикали и горизонтали, — сказал Ордов. — Если звучит призыв о необходимости готовиться, то целесообразно озвучить и предложения по подготовке. А это, похоже, самый большой секрет международных финансовых институтов. Возможно, Георгиева вновь почувствовала скорую востребованность собственных услуг по экстренной международной помощи странам-банкротам и предлагает им уже сейчас занимать очередь, а то на всех спасительных резервов может в разгар кризиса уже не хватить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Георгиева заявила, что экономические риски в мире растут из-за увеличения уровня инфляции, перебоев в цепочках поставок, общественных беспорядков.

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