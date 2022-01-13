ст. Коротчаево, , 16:52 — REGNUM На Ямале организована проверка причин опрокидывания вагона с опасным грузом. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Железнодорожные цистерны Зимин Василий Геннадиевич

Инцидент произошёл ночью 13 января 2022 года при выполнении маневровых работ на пути необщего пользования возле железнодорожной станции Коротчаево. Работниками «Ямальской железнодорожной компании» допущен сход вагона-цистерны с газовым конденсатом. При сходе вагон опрокинулся. Пострадавших нет. Вреда окружающей среде авария не причинила. Задержки движения поездов не произошло.

Работниками АО «ЯЖДК» вагон установлен на путь, в настоящее время осуществляется откачка груза из цистерны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января на станции Екатеринбург-Сортировочный с рельс сошла тележка грузового вагона с каменным углём.

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