На Ямале с рельс сошёл вагон с газовым конденсатом
Ямало-Ненецкий АО, 13 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. На Ямале организована проверка причин опрокидывания вагона с опасным грузом. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл ночью 13 января 2022 года при выполнении маневровых работ на пути необщего пользования возле железнодорожной станции Коротчаево. Работниками «Ямальской железнодорожной компании» допущен сход вагона-цистерны с газовым конденсатом. При сходе вагон опрокинулся. Пострадавших нет. Вреда окружающей среде авария не причинила. Задержки движения поездов не произошло.
Работниками АО «ЯЖДК» вагон установлен на путь, в настоящее время осуществляется откачка груза из цистерны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января на станции Екатеринбург-Сортировочный с рельс сошла тележка грузового вагона с каменным углём.