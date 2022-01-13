Берлин, 13 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Распределительная пенсионная система Германии в своем нынешнем виде достигает своих пределов. Из-за старения общества становится все больше пенсионеров, но меньше налогоплательщиков. Тем не менее, федеральный министр труда Хубертус Хайль видит в этом ключ к сохранению стабильного обеспечения пенсионеров в ближайшие десятилетия без роста затрат. Об этом пишет 13 декабря издание Spiegel.

Германия

«Решающая битва за стабилизацию пенсий происходит на рынке труда. Стабилизация обязательной пенсии с 2025 года, в то время, когда бэби-бумеры все больше уходят на пенсию, не может быть достигнута исключительно за счет взносов и налоговых поступлений», — сказал политик СДПГ информационному агентству dpa.

Следует отметить, что пенсионный фонд Германии уже получил выгоду от роста рабочей силы в последние годы. Согласно данным пенсионного страхования, доля работников в возрасте от 60 до 64 лет, подлежащих обязательному страхованию, выросла с 10% до 42% в период с 2000 по 2019 год.

Кроме того, количество страховых лет увеличилось за 20 лет в среднем с 27,7 до 36,3 лет за счет более широкого присутствия женщин на рынке труда. Количество иностранцев в пенсионном страховании Германии резко выросло с 2,8 млн в 2000 году до 6,8 млн в 2019 году. По данным пенсионного страхования, все это увеличило государственные доходы.

Тем не менее работодатели Германии неоднократно предупреждали о росте взносов или необходимости дополнительных налоговых поступлений в пенсионный фонд. При этом распределительная система уже реформируется — пенсионный возраст будет увеличиваться поэтапно с 2012 по 2031 год с 65 до 67 лет.

Тем не менее доля субсидий государства из налоговых фондов на пенсионное страхование в последнее время продолжает расти. Уже сегодня из федерального правительства в пенсионный фонд поступает более ста миллиардов евро.