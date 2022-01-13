Берлин, , 19:01 — REGNUM Правительство коалиции «Светофор» в Германии требует введения обязательной вакцинации от коронавируса. Закон должен быть принять большинством в Бундестаге. Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах имеет возможность принять участие в голосовании как член парламента, но почему же он этого не делает, задаётся вопросом немецкое издание Spiegel.

Карл Лаутербах

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13 января Карл Лаутербах воздержался от собственного предложения о всеобщей вакцинации. Хотя министр присоединится к предложению, составленному Бундестагом, сам он не будет участвовать в голосовании.

Лаутербах оправдал свое нежелание голосовать принципом нейтралитета, которого он придерживается как министр здравоохранения. Представитель СДПГ также подтвердил, что не будет выпускать никаких заявлений за или против вакцинации.

Лаутербах также подчеркнул, что обязательная вакцинация — это в первую очередь забота о себе и близких. Он также отметил, что с учётом распространения нового штамма «Омикрон» обязательная вакцинация в любом случае произойдёт слишком поздно.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) объявил об обязательной вакцинации для всех в декабре, но без фиксированного графика. В Бундестаге депутаты должны вносить свои собственные предложения независимо от принадлежности к той или иной парламентской группе. После продолжительных дебатов закон должен быть принят свободным голосованием.