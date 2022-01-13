Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Выступая с речью о защите прав избирателей в штате Атланта, президент США Джо Байден вспомнил о том, как в молодости оказывался под арестом, таким образом сравнив себя с американскими национальными героями, отстаивавшими права человека в конце 20-го века. Журналистам, однако, не удалось найти подтверждений заявлениям главы Белого дома, сообщает 13 января The Washington Post.

Джо Байден (сс) jlhervàs

«Я не прошел по стопам поколений студентов, посетивших эти места. Но я прошел по другой дороге. Поскольку я чертовски стар, я бывал в тех ситуациях. Вы думаете, что я шучу. Но кажется, что меня впервые арестовали только вчера», — заявил Байден.

Ремарка президента о его аресте пришлась на ту часть речи, в которой он упомянул о героях движения за гражданские права.

Отметим, что Байден не впервые заявляет о том, что бывал под арестом. Ранее он рассказывал, что был арестован пытаясь увидеть Нельсона Манделу в Южной Африке, а также за то, что пробрался в женское общежитие в университете Огайо.

Проверяя факты, издание The Washington Post указало, что не может найти никаких доказательств этого.

Ранее Джо Байден заверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, объявив о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне роста цен и глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих экономике США и праздничному шопингу.

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