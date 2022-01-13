Майкоп, , 16:49 — REGNUM В Адыгее сорвался с трассы в обрыв автомобиль. Водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован. По факту падения машины в пропасть проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Автомобиль упал в обрыв 01.мвд.рф

О подробностях инцидента известно, что он случился поздно вечером 12 января в станице Абадзехской Майкопского района. Участок дороги, на котором произошло ДТП, является тупиковым, о чем извещают специально установленные дорожные знаки.

Как установлено полицией, за рулем автомашины «Нива Шевроле» находился 49-летний местный житель. Он не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, из-за чего внедорожник не удержался и упал в обрыв.

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