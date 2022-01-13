Берлин, , 18:04 — REGNUM Суд в Германии признал бывшего сирийского полковника Анвара Раслана виновным в убийстве 27 человек в центре содержания под стражей Аль-Хатиб в Дамаске и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает 13 января немецкое агентство Deutsche Welle.

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Отмечается, что процесс, проходивший в высшем региональном суде Кобленца в земле Рейнланд-Пфальц, стал первым процессом в мире, связывающим предполагаемые преступления против человечности с сирийским государством.

Дело рассматривалось в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, позволяющей осуществлять судебное преследование за возможные военные преступления, совершенные иностранцами в других государствах.

Преступления, в которых обвинялся 58-летний бывший полковник, как утверждалось, имели место в 2011 и 2012 годах — на ранних этапах гражданской войны в Сирии. Раслан предположительно был ответственен за пытки по меньшей мере 4000 человек в тюрьме Службы общей разведки в Дамаске. Сам фигурант отрицал, что применял пытки или давал указания другим лицам применять их.