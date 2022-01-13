Санкт-Петербург, 13 января, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Количество официально безработных жителей уменьшилось в Санкт-Петербурге за год более чем на 75%. Об этом 13 января сообщили в Петростате.

Деньги

С учета в службе занятости в Петербурге с октября 2020 года по октябрь 2021-го снялись 75,5% безработных. В Ленинградской области этот показатель на 8% больше и составляет 83,7%. А общий уровень официальной безработицы по отношению к численности рабочей силы в регионах составил на октябрь 2021 года 0,8% и 0,5%, соответственно.

На фоне сокращения безработицы увеличилось количество трудоустроенных в организациях Петербурга и области. По сравнению с октябрём 2020 года, в 2021 этот показатель увеличился на 2,3% в Санкт-Петербурге и на 0,6% — в Ленобласти.

По данным Петростата, средняя номинальная заработная плата в Петербурге в октябре 2021 года составила 72 тыс. рублей. В Ленинградской области этот показатель ниже, 52 тыс. рублей. Однако специалисты отметили сокращение реальных зарплат в Петербурге на 0,6%. В области же наоборот, произошел рост на 1%.

В Петербурге за год в 2,5 раза вырос объем долгов сотрудникам по выплате зарплат. На начало декабря 2021 года сумма долга достигла отметки в 48,9 млн рублей. Отчасти увеличение этого показателя связано с банкротством ОАО «Метрострой», который задолжал сотрудникам.