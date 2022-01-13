Рига, , 16:45 — REGNUM В четверг, 13 января, национальный парламент Латвии Сейм принял поправки к Закону о страховании материнства и болезни, которые касаются оплаты больничного листа заболевшим коронавирусом. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

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Отмечается, что новые правила предусматривают временное возобновление выплаты государством пособия по болезни с первого дня болезни лишь лицам, имеющим действующий сертификат о вакцинации от коронавируса Covid-19 или перенесенном заболевании.

Такой порядок планируется до окончания объявленного в стране чрезвычайного положения — 28 февраля 2022 года.

Ранее «ковидные» больничные листы оплачивались в таком порядке: до 10-го дня включительно это делал работодатель и лишь с 11-го — государство.