Новосибирск, 13 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 13 января, на Михайловской набережной установили привезённую из Нижнего Новгорода символ новогодней столицы России — хрустальную снежинку. Теперь посмотреть на неё смогут все желающие.

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«Заселение» снежинки в ледяную резиденцию прошло торжественно. На набережной организовали тематическое шоу, а мэр Анатолий Локоть выступил с речью. Кроме того, в небе прогремел салют», — пишет «Сиб.фм».

Доступ к снежинке будет открыт по будням с 16:00 (время местное), по выходным — с 11:00.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило обратился к мэрии города с предложением выбрать талисман Новогодней столицы России.