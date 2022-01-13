Кострома, 13 января, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Костромской области возбуждено очередное уголовное дело об обмане департамента агропромышленного комплекса Костромской области. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Наталья Диева ИА REGNUM Село

В мошенничестве подозревается фермер из Шарьи. По версии следствия женщина попросила департамент выделить 5 млн рублей в рамках гранта «Агростартап» на развитие сельского хозяйства. На них она обязалась купить животных, построить ферму и производственные линии по изготовлению пельменей. В дальнейшем женщина потратила деньги на собственные нужды — погашение долгов, оплату текущих расходов личного подсобного хозяйства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Костромской области было возбуждено как минимум пять подобных уголовных дел. Фермеров из Нерехтского, Островского районов, Шарьи, Шарьинского района подозревают в расходовании грантов на личные нужды, мошенничестве, присвоении и растрате средств, в том числе по национальным проектам.