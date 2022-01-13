Бухарест, 13 января, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Внешний долг Румынии в 2021 году увеличился на €6,4 млрд, и в общей сложности достиг отметки в €133 млрд. Об этом 13 января со ссылкой на ежегодный отчет румынского правительства сообщила бухарестская газета Jurnalul.

Херлуф Бидструп. Долг

Согласно официальным данным, в прошлом году прямые инвестиции нерезидентов в румынскую экономику составили около €6,9 млрд, а внутригрупповые кредиты Румынии в рамках ЕС превысили €1,34 млрд.

Ранее министерство экономики Румынии объявило о намерении реализовать масштабную программу получения Бухарестом новых займов от Евросоюза. 13 января Европейская комиссия предоставила Бухаресту €1,9 млрд в качестве очередного транша кредита на развитие экономики Румынии.

Напомним, в 1980-х годах Социалистическая Республика Румыния являлась единственной страной в мире, полностью погасившей свой внешний долг.