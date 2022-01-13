Рига, 13 января, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Система компенсации закупки редких лекарств в Латвии не отличается гибкостью и не допускает, чтобы у местных пациентов были такие лекарства. Об этом порталу rus.lsm.lv собщили в Латвийском альянсе редких болезней.

Лекарства

Руководитель организации Байба Зиемеле сравнила такую ситуацию с ежедневной борьбой: «Борьба идет за то, чтобы у нас вообще были эти лекарства, которые используются в других странах Евросоюза».

По ее словам, редкие заболевания присутствуют в той или иной степени почти у каждого пациента — у 85%, поэтому в идеале и лекарства надо подбирать такие, которые действуют именно на эту болезнь.

«Вся эта система для нас не настолько гибкая — она не допускает, чтобы у нас были такие лекарства. А если они и есть, тогда они слишком дорогие, и Латвия их просто не может себе позволить», — признала она.

По данным альянса, только по 14 диагнозам государство оплачивает лекарства, что явно недостаточно.

Зиемеле привела несколько примеров, доказывающих абсурдность сложившейся ситуации. Так, в Латвии есть очень дорогие лекарства, но государство приняло решение их оплачивать, например, спинраза (используется для лечения мышечной дистрофии). Но есть и куда более доступные, которые никак не компенсируются, но спрос на которые растет постоянно, например, определенные препараты для пациентов с деменцией.

«Я знаю, что люди собирают пожертвования. Есть люди, которые продают всё свое имущество и так оплачивают лекарства. Есть люди, которые вообще не лечатся, потому что нет лекарств, и купить их нельзя», — так описала глава Латвийского альянса редких болезней сложившуюся ситуацию.