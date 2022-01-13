Звенигород, Московская область, , 16:39 — REGNUM В подмосковном Звенигороде построят новую школу. Об этом 13 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Школа Edu.yar.ru

Ожидается, что образовательное учреждение будет рассчитано на 1,1 тыс. мест. На данный момент определен подрядчик на проектирование и строительство образовательной организации. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

«Технологическим заданием предусмотрено возведение двух блоков: начальной школы на 400 учеников и основной и старшей школы на 700 учеников», — сказано в сообщении.

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