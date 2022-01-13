Ставрополь, , 16:37 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не собирается оставлять преждевременно пост руководителя региона. Он также не планирует уходить на повышение в Москву. Такой ответ 13 января дал глава субъекта РФ, комментируя в ходе пресс-конференции вопрос о появившихся слухах о его повышении в должности.

Владимир Владимиров Stavregion.ru

Владимир Владимиров опроверг информацию о якобы поступившем ему предложении занять новую должность в Москве и заявил, что собирается продолжить работу на своем посту так, чтобы не стыдно было потом отвечать за неё.

«Нужно после себя нормальное имя оставить. К примеру, с моим дедом все на улице здоровались, и я хочу также. Чтобы сесть на лавочку и чтобы со мной все здоровались и понимали, что я не просиживал штаны», — цитирует Владимирова «NewsTracker».

Напомним, Владимир Владимиров был назначен губернатором Ставрополья указом президента РФ в сентябре 2013 года. На выборах в 2014 году, которые в субъекте РФ проходят прямым голосованием, он был избран руководителем края на пять лет. В 2019 году его переизбрали на второй срок. Нынешний губернатор Ставрополья работает на своем посту уже девять лет.