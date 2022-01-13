Москва, , 16:37 — REGNUM Четыре новые книги издательства БОМБОРА:

Виктор Говорков. Кино — в массы! 1946

Кинорешебник: научитесь понимать кино за 12 культовых фильмов (Надежда Железняк)

Два с половиной миллиона — столько фильмов уже сняли в мире! Как понять, на какие из них стоит потратить время? Почему Линч, Хичкок и Феллини стали классиками, а сотни других имен канули в Лету вместе со своими творениями? Как развить киновкус и понимать кинематограф? Журналистка, психолог Надежда Железняк предлагает найти ответы на эти вопросы с помощью артбука «Кинорешебник». В нем — разбор двенадцати знаковых картин (без спойлеров!), шесть «злобных зрителей» с которыми можно поспорить, и десятки творческих заданий, которые помогут стать настоящим киногурманом.

Дебют в кино: как снять свою первую короткометражку (Вячеслав Ширяев, Дмитрий Котов)

Книга для тех, кто любит не только смотреть фильмы, но и снимать на камеру. Сценаристы, продюсеры, основатели Высшей школы кино «Арка» Вячеслав Ширяев и Дмитрий Котов объединили силы, чтобы дать максимум пользы тем, кто хочет снять свой фильм, но не знает, с чего начать. А начать они предлагают с короткометражек. Из книги вы узнаете, как бесплатно получить классные локации для съемок, как делать сцены и диалоги увлекательными, где взять деньги на съемки. Практические задания помогут освоить азы монтажа, раскадровки и композиции кадров. А еще в книге много полезных приложений, например образец календарно-постановочного плана (КПП) фильма, монтажный лист, список знаковых короткометражек и другие.

От «Акиры» до «Ходячего замка». Как японская анимация перевернула мировой кинематограф (Сюзан Нейпир)

Книга для тех, кто хочет разобраться в японской анимации. В ней японовед, автор книги «Волшебные миры Хаяо Миядзаки» Сюзан Нейпир рассказала, как субкультура превратилась в популярное мировое направление, кто стоит за главными шедеврами аниме и в чем отличается японская анимация от западного мейнстрима. Книга подсветит пасхалки культовых работ Хаяо Миядзаки, Сатоси Кон и других аниматоров, познакомит с неизвестными на Западе картинами и расскажет о философии аниме «для взрослых». Книга Нейпир — это энциклопедия тайных деталей и скрытых смыслов. Она заставит даже давних поклонников по новому взглянуть на мир аниме и станет идеальной азбукой для тех, кто только открыл для себя японскую мультипликацию и хочет сразу копнуть немного глубже.

Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель «Гранд Будапешт» (Кристофер Лаверти)

Кто создал черное платье Одри Хепберн для фильма «Завтрак у Тиффани»? Для какой актрисы Ральф Лорен придумал иконический мужской стиль? Почему дизайнеры вдохновляются кино, а режиссеры — модой? Колумнист французских Vogue и GQ, фешн-журналист Кристофер Лаверти расскажет все о культовых образах кинематографа и объяснит, почему они запомнились и какую роль сыграли в успехе картин. В книге: иллюстрации с эффектными кадрами из культовых фильмов, образами с модных показов и рабочими эскизами костюмов для кино. Книга понравится и киноманам, и любителям моды.