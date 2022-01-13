Орел, , 16:35 — REGNUM Два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» подтверждено в Орловской области, сообщили 13 января в пресс-службе облправительства по результатам заседания регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, в регионе в последние две недели кратно вырос объём исследований на коронавирус. По их результатам, в регионе подтверждается продолжающаяся циркуляция дельта-штамма SARS-CoV-2, а также обнаружен штамм «омикрон» SARS-CoV-2. Оба инфицированных прибыли в РФ из Нигерии. Заболевшие, а также контактировавшие с ними лица изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение. У контрактных лиц в последующем заражение не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о регистрации случаев заражения новым штаммом коронавируса, однако число заразившихся не называлось. Известно было лишь, что это иностранные студенты.