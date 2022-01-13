Чикаго, США, , 16:56 — REGNUM Профсоюз учителей Чикаго в ходе голосования с небольшим преимуществом одобрил решение о возвращении в школы и отказ от онлайн-занятий, сообщает 13 января Fox News.

Учитель (сс) Alexas Fotos

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Сделку между профсоюзом и руководством третьей по величине школьной системы Штатов удалось заключить после пяти дней отмененных занятий из-за того, что члены школьного профсоюза отказались работать в классах, утверждая, что находиться в школе небезопасно на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон».

В рамках заключенной сделки будет расширено тестирование, а если число заразившихся учителей в одной из школ привысит 25%, то учебное заведение закроют на карантин.

Ранее профсоюз учителей Чикаго с помощью машин перекрыл движение на дороге вокруг мэрии в знак протеста против того, что школьный округ закрывает преподавателям доступ к онлайн-платформам, с помощью которых можно преподавать дистанционно. Митинг прошел на фоне продолжающегося противостояния между профсоюзом (CTU) и мэром Чикаго Лори Лайтфут из-за протоколов по борьбе с COVID-19.

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