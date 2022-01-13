Рига, , 16:33 — REGNUM За среду, 12 января, в Латвии выявили 2 566 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что это новый суточный максимум за все время эпидемии: при этом ранее пиковое число заболевших привитых регистрировали на этой же неделе — 11 января (1 496) и 10 января (1 400).

Из 16 854 анализов позитивными оказались 15,2%. Кумулятивная 14-дневная заболеваемость выросла до 1 080 случаев на 100 тысяч жителей. Поступила информация о смерти 10 человек.

Сообщая о том, что среди новых заболевших не привиты или не завершили курс вакцинации 968 человек, а большинство (1 598)были привиты, представители Центра специально отметили, что среди невакцинированных инфекция выявляется примерно в полтора раза чаще, чем среди вакцинированных, и что непривитые умирают в среднем в 5−6 раз чаще, чем привитые.