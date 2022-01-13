Таллин, 13 января, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В условиях рекордно высоких цен на энергоносители руководство Эстонии должно принимать кардинальные решения, несмотря на то, как на это посмотрят соседи. С таким заявлением выступил депутат парламента страны от крупнейшей оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Пеэтер Эрнитс.

Pxhere.com Деньги на электричество

В эфире гостелевидения ETV он озвучил возможные варианты таких решений. Главное из них — государственное регулирование цен.

«В ненормальной ситуации надо предпринимать нормальные шаги. Например, как это происходит в Венгрии и в ряде других стран (введения госрегулирования цен — ИА REGNUM)», — отметил депутат.

Еще один вариант — это временная приостановка участие Эстонии в региональной энергетической бирже Северной Европы Nord Pool и системе торговли квотами на выбросы углекислого газа CO2.

По мнению Эрнитса, «в нынешней ситуации каждое государство должно думать в первую очередь о том, каким образом помочь выжить своему населению и предприятиям».

Эстонский парламентарий раскритиковал предлагаемую правительством систему компенсаций за высокие счета. По его словам, она слишком бюрократизированная и непонятна большинству населения страны.