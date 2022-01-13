Чебоксары, , 16:30 — REGNUM В Чебоксарах 13 января сбили двух пешеходов, в том числе 11-летнего школьника. Оба наезда произошли на переходах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Машина после предполагаемого ДТП в Чувашии 21.мвд.рф

В полиции отмечают, что утром 13 января в Чебоксарах на перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого и Полководца Суворова водитель «Мазды» сбил 11-летнего пятиклассника, переходившего дорогу по «зебре».

"Школьник получил ушиб мягких тканей предплечья. По факту ДТП проводится проверка», — говорят правоохранители.

Ещё одна авария произошла 13 января по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах. По данным полиции, водитель «Шевроле» сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, и скрылся с места происшествия. Пострадавшего забрала скорая помощь.

В совершении преступления подозревают 37-летнего водителя. В МВД по Чувашии, что подозреваемый «успел поставить машину на ремонт в ближайший автосервис». По данному факту проводится проверка.

Всего с начала 2022 года в Чебоксарах зарегистрировано пять наездов на пешеходов, погибших нет.