Архангельск, , 16:30 — REGNUM В Архангельской области в качестве самозанятых зарегистрировались более 13 тысяч человек. Об эом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Самозанятые огородницы Kaluganews.com

По данным ведомства, в прошлом году к специальному налоговому режиму подключились 3 750 человек, в 2021-м — 8625 жителей региона.

«В качестве налога от их деятельности в минувшем году в областной бюджет поступило около 50 млн рублей. В первую рабочую неделю 2022 года число самозанятых в Архангельской области перешагнуло отметку 13 тысяч человек», — сообщили в правительстве.

Напомним, налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Эксперимент по его установлению проводится на территории всех субъектов РФ и действует в течение 10 лет. Налоговые ставки установлены в следующих размерах: 4% с доходов, поступивших от физических лиц, 6% с доходов, поступивших от юридических лиц или ИП.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа 2021 года в России было зарегистрировано более 2,7 млн человек.