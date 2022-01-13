Можайск, Московская область, , 16:29 — REGNUM В поселке Спутник на территории Подмосковья будет ликвидирован потенциально опасный аттракцион. Об этом 13 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Здесь можно скатиться с горки Алексей Колчин © ИА REGNUM

Наличие потенциально опасного объекта на территории Можайского городского округа было выявлено в ходе рейда Гостехнадзора. Проверка установила, что в поселке готовятся запустить в эксплуатацию зимние горки высотой свыше двух метров.

«Существует технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Он запрещает эксплуатацию такого рода комплексов без регистрации в органах гостехнадзора и соответствия требованиям безопасности. В данном случае развлекательный комплекс этим требованиям не соответствует», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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