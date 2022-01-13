Можайск, Московская область, 13 января 2022, 16:29 — REGNUM В поселке Спутник на территории Подмосковья будет ликвидирован потенциально опасный аттракцион. Об этом 13 января сообщается на сайте правительства Московской области.
Наличие потенциально опасного объекта на территории Можайского городского округа было выявлено в ходе рейда Гостехнадзора. Проверка установила, что в поселке готовятся запустить в эксплуатацию зимние горки высотой свыше двух метров.
«Существует технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Он запрещает эксплуатацию такого рода комплексов без регистрации в органах гостехнадзора и соответствия требованиям безопасности. В данном случае развлекательный комплекс этим требованиям не соответствует», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
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