Можайск, Московская область, 13 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В поселке Спутник на территории Подмосковья будет ликвидирован потенциально опасный аттракцион. Об этом 13 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Здесь можно скатиться с горки

Наличие потенциально опасного объекта на территории Можайского городского округа было выявлено в ходе рейда Гостехнадзора. Проверка установила, что в поселке готовятся запустить в эксплуатацию зимние горки высотой свыше двух метров.

«Существует технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Он запрещает эксплуатацию такого рода комплексов без регистрации в органах гостехнадзора и соответствия требованиям безопасности. В данном случае развлекательный комплекс этим требованиям не соответствует», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.