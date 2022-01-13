Тамбов, , 16:28 — REGNUM В Тамбовской области 13 января подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего в области были зарегистрированы 63 тыс. 357 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 58 тыс. 328 пациентов, в том числе 108 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1804 человека. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.