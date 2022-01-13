Ярославль, , 16:28 — REGNUM Управление МЧС по Ярославской области предупредило жителей о возможных чрезвычайных ситуациях из-за сильных снегопадов. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Снегопад в Ярославле

Снегопад, начавшийся днем 13 января, продолжится до 18 часов 14 января.

«Ожидается снег, днем местами мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, ночью местами порывы ветра до 15−18 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости, соблюдать дистанцию при движении на дорогах и скоростной режим, быть внимательными, проходя мимо зданий, на крышах которых скапливается снег, а также соблюдать другие меры предосторожности.