Ярославль,
13 января 2022, 16:28 — REGNUM Управление МЧС по Ярославской области предупредило жителей о возможных чрезвычайных ситуациях из-за сильных снегопадов. Сообщение размещено на сайте ведомства.
Снегопад, начавшийся днем 13 января, продолжится до 18 часов 14 января.
«Ожидается снег, днем местами мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, ночью местами порывы ветра до 15−18 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ», — сообщили в региональном управлении МЧС.
Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости, соблюдать дистанцию при движении на дорогах и скоростной режим, быть внимательными, проходя мимо зданий, на крышах которых скапливается снег, а также соблюдать другие меры предосторожности.