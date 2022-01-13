Томск, 13 января, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Сотрудники НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) завершили первый этап клинических испытаний радиофармпрепарата с изотопом технеция-99. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в пресс-службе программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

(сс) luvqs Ученый

По словам учёных, препарат наиболее точно определяет специфический рак молочной железы, чувствительный только к определённым типам лечения. Его разработали специалисты научно-исследовательского центра «Онкотераностика» Томского политехнического университета (ТПУ) совместно со специалистами НИИ онкологии ТНИМЦ.

Первый этап клинических испытаний доказал безопасность препарата. Дальнейшие этапы испытаний и исследований также пройдут на средства гранта, полученного ТПУ по программе «Приоритет 2030».

Особенностью нового препарата является его структура. Он состоит из каркасного белка и изотопа технеция-99. С помощью белка находят раковые клетки, а изотоп «подсвечивает» для медиков их точное расположение. Основные работы по созданию препарата выполнили в рамках мегагранта ТПУ.

Как подчеркнула старший научный сотрудник НИИ онкологии ТНИМЦ Ольга Брагина, первый из трёх этапов клинических испытаний успешно пройден. Доказана безопасность препарата для диагностики рака молочной железы.

«Более того, в ходе тестирования мы нашли метастазы даже там, где их не выявляют традиционные методы диагностики», — уточнила Брагина.

Препарат сокращает время обследования больных с нескольких дней до нескольких часов, так как опухоль обнаруживается быстрее.

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