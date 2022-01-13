Великий Новгород, 13 января 2022, 16:35 — REGNUM В Великом Новгороде пожарные тушили крышу здания комплекса ГОБУ «Эксплуатационно-транспортной службы правительства Новгородской области». Об этом 13 января сообщили в пресс-службе областной администрации.
ЧП произошло днем 13 января, загорелась кровля административного здания на улице Инженерная, 1.
«Оно было оперативно ликвидировано прибывшими пожарными расчетами МЧС. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — добавили в пресс-службе.