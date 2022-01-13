Таллин, , 16:27 — REGNUM Канцелярия президента Эстонии пошла на сокращение традиционных торжественных мероприятий 24 февраля, в национальный праздник Дня провозглашения независимости страны. Об этом местным СМИ сообщил советник президента по коммуникации Индрек Тройфельдт.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, второй год подряд из-за эпидемии коронавируса отменен прием президента. В Театре оперы и балета «Эстония» без зрителей пройдетпраздничный концерт, на котором выступит президент Алар Карис. Сам концерт будет транслироваться гостелевидением ETV.

Тройфельдт добавил, что общество осведомлено о приходе новой крупной волны коронавируса: «Надеюсь, это будет последний раз, когда нам, как и другим странам, придется отмечать день рождения Эстонии с ограничениями из-за вирусного кризиса, не покидая стен своих домов».

Отмечается, что концерт будет состоять из произведений эстонских композиторов. В 2021 году мероприятия с участием бывшего президента Керсти Кальюлайд прошли в усеченном варианте в Пайде (центральная Эстония).