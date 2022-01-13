Новосибирск, , 16:27 — REGNUM В Новосибирске в 2022 году будет вестись строительство десяти школ. Шесть из них будут возводиться в рамках пилотного проекта — по программе государственно-частного партнёрства. Об этом сегодня, 13 января, заявил мэр города Анатолий Локоть.

Строительство школы Http://gradkostroma.ru

«Проблема дефицита школьных мест существует. Количество детей школьного возраста в Новосибирске каждый год увеличивается на 6−7 тысяч. В этом году количество школьников достигло почти 201 тысяч, и согласно прогнозам, такие темпы прироста сохранятся ближайшие 5 лет, — отметил Локоть. — Мы должны сосредоточить все усилия для того, чтобы количество школьных мест увеличивалось и у каждого ребёнка была возможность учиться в нормальных условиях».

Он напомним, что в прошлом году в городе было введено в эксплуатацию две школы.