Москва, 13 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Российская сторона успешно выполнила свои задачи в Казахстане в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Об этом 13 января заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Kremlin.ru Министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин

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«Я хочу поблагодарить Вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооружённых Сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу», — заявил Путин.

«В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — указал он.