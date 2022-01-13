Москва, 13 января 2022, 16:30 — REGNUM Госдума может отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.
«Законопроект, скорее всего, не будет рассмотрен далее по совокупности причин, но первопричина — хватило логики разобраться и понять, что овчинка выделки не стоит», — сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Он обратил внимание на то, что граждане активно вакцинируются, и это помогло спасти тысячи жизней.
При этом, по словам источника в Госдуме корреспондента ИА REGNUM, законопроект может быть отложен по совокупности ряда факторов, например, он не значится в числе приоритетных для Госдумы и правительство не предлагало сделать его таковым.
Кроме того, по словам собеседника агентства, отсутствуют необходимые проекты постановлений правительства.
Всем очевидно, что законопроект не нужен, так как главы регионов и главные санитарные врачи субъектов РФ имеют достаточно полномочий, чтобы вводить в случае необходимости ограничения на фоне пандемии коронавируса, да и ситуация на местах различается.
«Все эти причины имеют право на жизнь», — констатировал Миронов.
Но прежде всего, законопроект вызвал резкое неприятие у населения.
«Главное — в неготовности населения воспринимать законопроект», — указал парламентарий.
Он также обратил внимание на то, что на новогодних праздниках число обращений граждан с просьбами не принимать закон о QR-кодах не снижалось, и они продолжают поступать.
Законопроект о QR-кодах Госдума приняла в первом чтении в декабре 2021 года. Правительственная инициатива была направлена в регионы для предоставления поправок ко второму чтению.
Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может не принять законопроект о медсертификатах к февралю