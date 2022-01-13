Уфа, , 17:48 — REGNUM Многие выпускники Башкирского медуниверситета не работают по специальности, а некоторые сразу уходят в частную медицину. Об этом 13 января сообщил глава республики Радий Хабиров во время дискуссии «Переосмысление национальной системы здравоохранения», которая состоялась в Москве на площадке XIII Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты».

«Если бы все выпускники Башгосмедуниверситета 2021 года пришли работать в наши больницы, поликлиники, ФАПы, то никакого дефицита врачей у нас бы не было. Вопрос в том, что многие выпускники не работают по специальности, а некоторые сразу уходят в частную медицину», — приводит его слова пресс-служба главы республики.

Он также отметил, что принятые на федеральном уровне решения об обязательной отработке после окончания медицинского вуза позволят закрепить выпускников за учреждениями здравоохранения.

«Но я всегда предлагаю обращать внимание на выпускников медицинских колледжей. На мой взгляд, те, кто после колледжа поработал медсестрой, фельдшером, лаборантом, никогда не уйдут из медицины. Поэтому надо создавать для них возможность получить высшее образование, продумать синхронизацию учебных программ, чтобы сократить сроки обучения в вузе после колледжа», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM передавало слова главы Башкирии Радия Хабирова о том, что пандемия открыла новые возможности для развития медицины, укрепления её материальной базы.