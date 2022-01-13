Москва, , 16:25 — REGNUM Военно-транспортная авиация в ходе миротворческой миссии в Казахстане сыграла большую роль, сработав буквально как часы, заявил 13 января президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Военно-транспортный самолет Ил-76 Fedor Leukhin

Напомним, в ходе встречи обсуждалась миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане.

По словам Путина, российская военно-транспортная авиация выполнила поставленные перед ней задачи «быстро, слаженно и эффективно».

«Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, миротворческая операция сил ОДКБ была проведена по просьбе президента Казахстана Токаева после массовых беспорядков и погромов, переросших в нападения на силовиков и захват учреждений госвласти.

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