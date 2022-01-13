Таллин, , 16:23 — REGNUM Министерство социальных дел Эстонии премировало 66 домов попечения пожилых людей за высокий охват вакцинацией работников. Об этом сообщило гостелерадиовещание страны ERR.

Вакцинация

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Общая сумма премий для домов попечения составляет 823 728 евро, из них было выплачено 391 497 евро. Размер самой крупной премии составил 41 000 евро. Отмечается, что для получения премии вакцинацией двумя дозами должны быть охвачены не менее 90% работников.

За каждого полностью вакцинированного работника полагается 120 евро, если в учреждении двумя дозами привиты не менее 90 работников. В случае высокого охвата бустерными дозами клиентов домов престарелых сумма премии на одного работника составляет от 180 до 228 евро.

Ходатайствовать о премии можно до 15 января 2022 года.