Москва, , 16:21 — REGNUM Миротворческие силы ОДКБ помогли Казахстану перейти к решению внутренних вопросов в свободном и спокойном режиме. Об этом 13 января заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Сергей Шойгу и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего ближайшего партнера, союзника. Это оценка самого Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — заявил Путин.

«То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера. Это очень важно», — указал он.