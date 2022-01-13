Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Шесть командиров действующей армии США были сняты с руководящих должностей, а еще 2994 военнослужащих получили письменные выговоры от генералов за отказ следовать приказу о вакцинации от COVID-19, сообщает 13 января Fox News.

Военные США The U.S. Army

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В число отстраненных входят два командира батальонов, согласно пресс-релизу.

Отметим, что ни один из солдат до сих пор не был уволен за отказ от вакцинации.

На данный момент 3611 солдат, отказавшихся пройти вакцинацию от коронавируса, не получили одобренного разрешения начальства на отвод по медицинским или другим причинам.

При этом количество привитых военнослужащих действующей армии составляет 96%, среди военнослужащих резервного компонента цифра немного меньше — 73%.

Ранее руководство армии одобрило пять из 653 просьб о медотводе, отклонив при этом 595 запросов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернаторы пяти американских штатов написали письмо на имя главы Пентагона Ллойда Остина, требуя, чтобы войска национальной гвардии были освобождены от федерального приказа о вакцинации от коронавируса.

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