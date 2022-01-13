Москва, 13 января, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, по состоянию на 15:30 мск евро на Московской бирже взлетел на 1,1%, до 86,44 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА REGNUM Евро

«Доллар подорожал на 0,9%, до 75,39 рубля. Рост основных валют начался во второй половине дня, когда глава российской делегации на переговорах в ОБСЕ Сергей Рябков начал выступление.

Замглавы МИД РФ сконцентрировал внимание на давлении, оказываемом США на Россию, нервы у инвесторов не выдержали.

Поэтому российский рынок акций и рубль покатились вниз, но вряд ли снижение будет продолжительным», — пояснил эксперт.

Читайте также: Доллар на Мосбирже подорожал на 0,9%, до 75,39 рубля