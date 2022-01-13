Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM Бывшего заместителя главы администрации Ростова-на-Дону Светлану Камбулову пригласили на работу в Таганрог. Экс-чиновница может занять аналогичную должность в администрации приморского города.

Администрация Таганрога Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Мне было сделано такое предложение. Сегодня я проведу встречу с главой администрации Таганрога и приму решение», — цитирует Камбулову портал donnews.ru.

ИА REGNUM сообщало, что Светлана Камбулова ушла в отставку в конце декабря 2021 года. В январе 2015 года она возглавила городской департамент экономики, с 2019 года трудилась на постузаместителя главы администрации Ростова-на-Дону. Временно курировать экономическую сферу доверено первому заместителю сити-менеджера областного центра Юрию Овчинникову.

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