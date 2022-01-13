Москва, , 16:20 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 31 декабря достиг рекордных $630,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 24 декабря международные резервы страны составляли $630,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на 0,1 млрд, или на 0,7%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, почти полностью скомпенсированных отрицательной переоценкой».

Сообщается также, что на 7 января объём международных резервов составил $630,5 млрд, практически не изменившись с начала года.

Напомним, на начало декабря, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $460,29 млрд, специальные права заимствования — $24,24 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,24 млрд, монетарное золото — $132,74 млрд.