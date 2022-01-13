Таллин, , 16:20 — REGNUM

Эстония ChaozChris

До августа 2022 года парламент Эстонии должен законодательно утвердить принятие директивы Европарламента о прозрачности трудовых отношений и внести соответствующие изменения в Закон о трудовом договоре и к связанные с ним правовые акты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальных дел Эстонии.

Согласно новой евродирективе, работодатели будут обязаны обеспечить работнику прозрачность относительно условий труда и информацию о том, как эти условия могут измениться в будущем.

Так, при найме работника работодатель будет обязан письменно его уведомить об оплачиваемом отпуске, продолжительности испытательного срока, условиях для сверхурочных и оплаты за них, о форме отказа от трудового договора и необходимости его аргументировать, а также о налогах и платежах, получаемых разными ведомствами.

Кроме того, у работников появится право ходатайствовать о более подходящих для себя условиях труда, например, о замене частичной ставки на полную. Также предусмотрена защита от неблагоприятного обращения в случае, если работник ссылается или обращает внимание на нарушение своих прав. Это означает, что отстаивание своих прав не должно отрицательно сказываться на работнике, теперь это законодательно закрепляется.