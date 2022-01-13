Бокситогорск, Ленинградская область, , 16:29 — REGNUM Лобовое ДТП с двумя погибшими в Ленинградской области остановило движение на федеральной трассе А-114. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе дорожного управления Упрдор «Северо-Запад».

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ДТП произошло на федеральной дороге А-114 (Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола») в Бокситогорском районе Ленинградской области. По предварительной информации, в 15:20 мск 13 января на 350-м км трассы, вблизи населенного пункта Сомино, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

«В результате погибло два человека, четыре человека получили травмы», — уточнили в ведомстве.

На месте находятся сотрудники ГИБДД, скорая помощь, МЧС, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет.