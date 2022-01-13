Москва, , 16:19 — REGNUM В течение двух дней миротворческая миссия ОДКБ из Кахастана будет по большей части выведена. Об этом 13 января заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

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«Начинаем вывод сегодня. Завтра четырнадцатью бортами выводим все силы наших коллег — Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят с учётом того, что они рядом, своим ходом», — заявил Шойгу.

«Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа», — указал он.